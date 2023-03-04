كريمة بنيعيش

السفيرة بنيعيش: المغرب جعل من المساواة بين الجنسين أولوية

2023-03-04 / 11:30
2
هبة بريس

قالت سفيرة المغرب باسبانيا، كريمة بنيعيش، إن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، جعل من المساواة بين الجنسين ووضعية المرأة أولوية في كل سياسة حكومية.

وأبرزت بنيعيش، الخميس في الندوة الدولية “المرأة والدبلوماسية”، المنظمة بمعهد الدبلوماسية بمدريد، أن حماية حقوق المرأة بالمغرب تطورت مع تنزيل العديد من المنجزات المطبوعة بتعبئة وطنية حول مشروع مجتمعي قائم على قيم الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، فضلا عن اصلاحات قانونية ومؤسساتية تهم أساسا مدونة الأسرة والقانون حول الجنسية وقانون الوظيفة العمومية.

وأوضحت أن المغرب صاغ استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشكل خارطة طريق لتفعيل التزاماته في مجال البيئة والمساواة بين الجنسين تجاه التغير المناخي مذكرة بأن المملكة أدمجت أيضا في صلب نموذجها التنموي الجديد عدة تدابير تروم تمكين النساء والنهوض بادماجهن وبالتالي تعزيز مشاركة جميع المغاربة في الحركية الوطنية للتنمية.

وسجلت السفيرة أن المغرب اعتمد سنة 2017 استراتيجية لادماج النوع في قطاع البيئة والتنمية المستدامة، تهدف الى التقليص من فوارق النوع في ولوج الموارد الطبيعية وتدبيرها وحمايتها، وكذا تعزيز قدرات النساء أمام التغير المناخي.

وأضافت أن المغرب تبنى أيضا مقاربة النوع في السياسات المرتبطة بقطاع البيئة من خلال منح مساعدات للجمعيات النسائية الناشطة في مجال البيئة ودعم البحث من أجل التطوير وتشجيع المرشحات وادماج مؤشرات النوع في البرامج المتصلة بحماية البيئة.

وأكدت السيدة بنيعيش في اللقاء الذي حضرته كاتبة الدولة الاسبانية في الشؤون الخارجية أنخيليس مورينو بو، أن المغرب يعد رائدا في مأسسة مقاربة النوع عبر ادراج ضرورة تحقيق أهداف الكفاءة في النوع ضمن جميع البرامج المكونة للميزانية.

وخلصت الى أن هذه الارادة السياسية مكنت من جعل النهوض بحقوق النساء حجرة الزاوية في ارساء مجتمع ديمقراطي حديث وتشاركي، وهو ما يتجلى في المواطنة المغربية اليوم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: الملك أولى اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة

أخنوش: الملك أولى اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة

2023-03-04 / 13:06
Photo of البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في تعزيز التضامن ودعم العمل العربي المشترك

البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في تعزيز التضامن ودعم…

2023-03-04 / 10:54
Photo of لحسن السعدي يصف بوانو بـ “المشوش” ويرد على اتهاماته بخصوص استيراد الأبقار والغازوال الروسي

لحسن السعدي يصف بوانو بـ “المشوش” ويرد على اتهاماته…

2023-03-04 / 09:19
Photo of اقتطاعات جديدة في الأجور تثير غضب “أساتذة التعاقد”

اقتطاعات جديدة في الأجور تثير غضب “أساتذة التعاقد”

2023-03-03 / 22:16
Photo of بوريطة يشيد بلجنة الحكماء بالاتحاد الإفريقي

بوريطة يشيد بلجنة الحكماء بالاتحاد الإفريقي

2023-03-03 / 17:12
Photo of الطالبي العلمي يتباحث مع رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني

الطالبي العلمي يتباحث مع رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني

2023-03-03 / 16:29
Photo of انعقاد الجمع العام التأسيسي ﻟـ “جمعية نواب رؤساء المقاطعات بالبيضاء”

انعقاد الجمع العام التأسيسي ﻟـ “جمعية نواب رؤساء المقاطعات…

2023-03-03 / 15:18
Photo of “عسكر الجزائر”يؤيدون الحكم الذاتي لأزواد مالي ويرفضونه في الصحراء المغربية

“عسكر الجزائر”يؤيدون الحكم الذاتي لأزواد مالي ويرفضونه في الصحراء…

2023-03-03 / 14:35
Photo of مدير “البسيج”: “إيران وحزب الله يحاولان ضرب استقرار المغرب بمساعدة من الجزائر”

مدير “البسيج”: “إيران وحزب الله يحاولان ضرب استقرار المغرب…

2023-03-03 / 11:33
Photo of الحكومة تستكمل الترسانة القانونية لتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار

الحكومة تستكمل الترسانة القانونية لتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار

2023-03-03 / 10:38

‫2 تعليقات

  2. المساوة ليس هي العدل. و من لم يحكم بكاتب الله فهم ااكافرون. سيحق عليكم تدمير الله و سنرون. اللهم هادا منكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق