ألم تعد خريبكة تنتمي إلى جهة بني ملال خنيفرة ؟!!

هبة بريس _ ع عياش

حينما لا يجد اي مسؤول مببرا لإخفاقاته يميل ميلة واحدة على “التباكي” ويطرب مسامع الآخر بأناشيد “التهميش و إلغاء الآخر” إلى درجة تحس معه بالقيء .

حينما تكون الحصيلة مخيبة تدرك فعلا ان خريبكة في حاجة الى مسير متفرغ ؛ يعرف كيف يترافع للحصول على مشاريع تعود بالنفع على ساكنتها

باش نكونو واقعيين غادي نهدرو بلغة يعرفها الجميع على اعتبار ان الموضوع مهم للغاية والحديث فيه لا يتطلب ” فصاحة ” بقدر ما يتطلب ” اعلان الحقيقة ”

اليوم الحديث أديالنا غايكون مع الناس ألي كيمثلو خريبكة في الجهة ..في الحقيقة كانت الصدمة اديالنا كبيرة ونحن نمر قراءة على جدول اعمال الدورة العادية لشهر مارس 2023 ..

أسيدي في العنوان اديال جدول الأعمال كاتبين ” جلسة فريدة ” ..فعلا فريدة وعنوان التفرد فيها أنها كشفت حقيقة من يرافعون عن إقليم خريبكة … حصيلة 38 نقطة بالملايير ولا وجود لخريبكة غير نقطة واحدة يتيمة تخص جماعة الفقراء …أمر محزن وفريد فعلا …

بغينا نلقاو ليكم مبرر لهذا الغياب وقلنا ربما الأمر يتعلق ب ” المؤامرة ” ولكن على طول سنوات انتخابكم لم نجد بيانا واحدا يتكلم عن “تعمد اقصائكم ” …بمعنى ادق ” راكم راضين على الحصيلة ”

“الغبن ” أن نجد في وسط سطور جدول الأعمال “المكتب الشريف للفوسفاط “كفاعل تنموي ولم نجد لكم وجودا الشيء الذي يسقط ” تعمد ابعادكم ” ويلصق بكم ( ربما ) عدم اهتمامكم بشؤون خريبكة التي هي في امس الحاجة لمسؤول يلقي بكامل ثقله وراء البحث عن أفكار ونهج جديدة.

أجي تشوف معانا “سيدي القارئ” كيف أن جماعة اولاد عياد تفكر في احداث مدينة المهن والكفاءات بينما خريبكة خرجت خاوية الوفاض …واخيبتاه !!

أجي تشوف معانا “سيدي القارئ” كيف ان مدينة الفقيه بن صالح تحاول الإستفادة من ملايير الجهة بينما خريبكة تحصلت على صفر درهم …واش ماشي عيب عليكم ..انسيتم ان المدن يسكنها ويشيدها الناس ؟!

الى هؤلاء ” عبد الرحيم العلافي / حنان بوكيلي /الصحراوي بوطويل / نورة الثابت/ لحسن حداد /هالة الزكراني/ المهدي عثمون ،/مصطفى سكادي /حنبل ايمان /الزهري عبد السلام/ مصطفى المشوري / موحا وافي …نقول لكم كما قال الشاعر :

قـوم لا تتكلَّـموا إن الكــلام محـرَّمُ # ناموا ولا تستيقظـوا ما فــاز إلاَّ النُّـوَّمُ

اليكم “جدول اعمال الدورة العادية لشهر مارس 2023 ” ..

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