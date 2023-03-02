خالد ايت الطالب

أيت طالب: المغرب سيتعزز اليقظة الدوائية في إفريقيا

2023-03-02 / 18:12
0
هبة بريس _ الرباط

– أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب سيقدم دعمه الكامل لتعزيز اليقظة الدوائية في إفريقيا.

وقال آيت طالب، الذي كان يتحدث خلال افتتاح أشغال ملتقى أعضاء البرنامج الدولي لليقظة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا وشركائه، ” كما دعمت المملكة المغربية إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية، وتواصل دعم منظمة الصحة العالمية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الأفريقي، في جهودهم لتعزيز الولوج العادل إلى أدوية ذات جودة وآمنة وفعالة، سنقدم دعمنا الكامل لمسألة تعزيز اليقظة الدوائية في قارتنا “.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وسيط المملكة يتباحث مع رئيس المعهد الدولي للأمبودسمان

وسيط المملكة يتباحث مع رئيس المعهد الدولي للأمبودسمان

2023-03-02 / 20:17
Photo of شروط نقل المسافرين عبر الحافلات تجر وزير النقل واللوجستيك للمساءلة

شروط نقل المسافرين عبر الحافلات تجر وزير النقل واللوجستيك…

2023-03-02 / 19:15
Photo of ورزازات : العثور على جثة طفل ” متحللة” والدرك يباشر تحقيقاته

ورزازات : العثور على جثة طفل ” متحللة” والدرك…

2023-03-02 / 18:53

اجتماع اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية

2023-03-02 / 18:32
Photo of أسعار الخضر بأسواق الدار البيضاء.. وفرة في المنتوجات و استقرار في الأثمان

أسعار الخضر بأسواق الدار البيضاء.. وفرة في المنتوجات و…

2023-03-02 / 17:17
Photo of التلوث الزراعي ومطارح النفايات يهددان الفرشة المائية بجهة سوس ماسة

التلوث الزراعي ومطارح النفايات يهددان الفرشة المائية بجهة سوس…

2023-03-02 / 16:44
Photo of العثور على جث.ة شرطي متفحمة ضواحي برشيد.. الأمن يفتح تحقيقا

العثور على جث.ة شرطي متفحمة ضواحي برشيد.. الأمن يفتح…

2023-03-02 / 15:46
Photo of الحكومة ترد على “حملات العن.صرية ضد المهاجرين الأفارقة”: نرفض ونمنع أي تمييز أو نشر للكراهية

الحكومة ترد على “حملات العن.صرية ضد المهاجرين الأفارقة”: نرفض…

2023-03-02 / 15:39
Photo of بايتاس: الحكومة غير راضية عن عدد العجول المستوردة

بايتاس: الحكومة غير راضية عن عدد العجول المستوردة

2023-03-02 / 15:16
Photo of بايتاس: الحكومة تعطي أهمية كبيرة للقفة المغربية

بايتاس: الحكومة تعطي أهمية كبيرة للقفة المغربية

2023-03-02 / 15:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق