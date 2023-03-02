أيت طالب: المغرب سيتعزز اليقظة الدوائية في إفريقيا

هبة بريس _ الرباط

– أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب سيقدم دعمه الكامل لتعزيز اليقظة الدوائية في إفريقيا.

وقال آيت طالب، الذي كان يتحدث خلال افتتاح أشغال ملتقى أعضاء البرنامج الدولي لليقظة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا وشركائه، ” كما دعمت المملكة المغربية إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية، وتواصل دعم منظمة الصحة العالمية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الأفريقي، في جهودهم لتعزيز الولوج العادل إلى أدوية ذات جودة وآمنة وفعالة، سنقدم دعمنا الكامل لمسألة تعزيز اليقظة الدوائية في قارتنا “.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0