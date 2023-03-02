تونس.. إيداع القيادي بحركة “النهضة” السيد الفرجاني السجن

2023-03-02 / 10:21
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هبة بريس - وكالات

أصدر القضاء التونسي، مساء الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن بحق القيادي البارز بحركة “النهضة”، السيد الفرجاني، بتهمة التورط فيما يعرف بقضية “أنستالينغو”.

ونقلت وكالة “إرم نيوز” أن قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 2″ قرر إدانة السيد الفرجاني، عقب تحقيقات استمرت ساعات اليوم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنستالينغو”، التي تعد واحدة من القضايا التي يحاكم فيها السيد الفرجاني و قيادات أخرى من حركة “النهضة”، من أبرزهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وتعد قضية مؤسسة “أنستالينغو” وما تشهده من تطورات على مستوى عدد الأطراف الموقوفة والحقائق التي تتم إثارتها، من أهم القضايا المثيرة للجدل في الساحة القضائية، لما تضمنته من تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.

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