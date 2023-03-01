أرسنال يسحق إيفرتون ليعزز صدارته للدوري الإنكليزي

هبة بريس _ رياضة

فاز أرسنال 4-صفر على منافسه إيفرتون المهدد بالهبوط ليعزز صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه اليوم الأربعاء.

وهز بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي الشباك قبل نهاية الشوط الأول ليساعدا أرسنال في استغلال المباراة المؤجلة لزيادة الفارق أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وسجل القائد مارتن أوديجارد الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 71 قبل أن يزيد مارتينيلي غلة أهداف أرسنال.

وبعد الفوز الثالث على التوالي منذ الخسارة أمام سيتي، وصل أرسنال إلى النقطة 60 من 25 مباراة.

وبعدما تكبد الخسارة رقم 14 هذا الموسم يحتل إيفرتون المركز 18 برصيد 21 نقطة وقد لعب مباراة أكثر من منافسيه المباشرين.

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