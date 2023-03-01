ليونيل ميسي

من جديد.. أنباء عن “عرض سعودي مغر” لميسي

2023-03-01 / 21:25
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هبة بريس _ رياضة

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيكون لاعبا حرا هذا الصيف في حال لم يجدد عقده مع باريس سان جرمان، وقد تكون السعودية وجهته القادمة إن وافق على عرض “فلكي” قدم له.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد السعودي مستعد لدفع 94 مليون دولار سنويا لميسي مقابل اللعب لصالحه.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي الرياضي، جوان فونتيس، أن النادي السعودي اتصل بشكل غير رسمي بالدائرة المقربة لميسي للتعبير عن اهتمامه به.

وبحسب الصحيفة، يسعى الاتحاد إلى تعويض فشله في إقناع رونالدو البرازيلي بالانضمام إليه، في عام 2007، عندما كان يتجه إلى الخروج من ريال مدريد.

ومع وجود كريستيانو رونالدو بالفعل في النصر، كانت هناك تقارير بأن الهلال قد قدم بالفعل لميسي عدة عروض ليوازي قيمة تواجد رونالدو مع منافسه، لكن الاتحاد السعودي قرر الدخول بدوره في المنافسة لجلب ميسي.

وتقول الصحيفة إن وصول ميسي سيكون بمثابة دفعة للبلاد بأكملها وصورتها في الوقت الذي تحاول فيه الفوز بحق استضافة كأس العالم لعام 2030.

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