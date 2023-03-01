الطالبي العلمي ..الشرق الأوسط يتسع لدولتين فلسطينية وإسرائيلية

هبة بريس _ الرباط

قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ، الأربعاء، إن “الشرق الأوسط يتسع لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، تتعايشان بسلام”.

جاء ذلك في كلمة للعلمي، على هامش الدورة 17 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي انعقدت ليوم واحد، في العاصمة المغربية الرباط.

وأفاد المسؤول المغربي بأن “السلام في الشرق الأوسط يبدو اليوم أبعد مما كان عليه في مطلع التسعينيات”.

وأضاف “لكن علينا أن ندرك بأنه بالقدر الذي لم يعد فيه الشرق الأوسط قادرا على تحمل أي نزاع آخر أو استمرار النزاعات المزمنة التي عمرت في المنطقة، بقدر ما أن شعوبه متعطشة للسلام، وبقدر ما هو يتسع لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، تتعايشان بسلام”.

وتابع “لقد تعبت شعوب الشرق الأوسط من الحروب وآن لها أن تتعايش في سلام، السلام العادل والمستدام الذي يفتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة ويكبح جماح التطرف والتعصب والعنف”.

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