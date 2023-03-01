اللجان الإقليمية بالبيضاء تصادق على اللوائح النهائية للمستفيدين من “قفة” رمضان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرعت منذ أيام، اللجان الإقليمية التي تم استحداثها بولاية جهة الدار البيضاء سطات، في تحديد لوائح المستفيدين من قفف الدعم الرمضاني.

و شهدت مقرات مختلف العمالات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات في الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة، حيث عقدت اللجان الإقليمية المشرفة على عملية رمضان لسنة 1444 / 2023 اجتماعاتها للمصادقة على اللوائح النهائية للمستفيدين من عملية رمضان الأبرك.

و تدخل هاته العملية في إطار عملية الدعم التي دأبت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على القيام بها في كل شهر رمضان تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لدعم الأسر المعوزة و المحدودة الدخل.

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