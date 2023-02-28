فوسفاط.. ارتفاع كبير لرقم معاملات المجمع الشريف

2023-02-28 / 21:38
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هبة بريس _ و م ع

بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أزيد من 114,57 مليار درهم برسم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح الفاعل الرئيسي في مجال الأسمدة، في بلاغ له، أن رقم المعاملات خلال سنة 2022 قد بلغ مستوى قياسيا متمثلا في ما مجموعه 114,574 مليار درهم، مستفيدا من ارتفاع متوسط الأسعار مقارنة بسنة 2021″.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، بلغ رقم المعاملات 25,03 مليار درهم، مقابل 26,65 مليار درهم خلال الربع الأخير من سنة 2021. وعزى المصدر ذاته هذا الانخفاض الطفيف إلى ظروف السوق الأقل ملاءمة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، والتي أدت إلى انخفاض الأسعار وتقلص الطلب.

علاوة على ذلك، أشارت المجموعة إلى أنها تواصل جهودها الاستثمارية، حيث بلغت النفقات ما مجموعه 4,85 مليار درهم خلال الربع الأخير من سنة 2022، مقابل 6 مليارات درهم سنة قبل ذلك.

وبلغ إجمالي النفقات الاستثمارية 20,01 مليار درهم عند متم سنة 2022، مقابل 13,13 مليار درهم برسم سنة 2021.

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