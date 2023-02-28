مطار وجدة – أنجاد .. أزيد من 56 ألف مسافر إلى غاية متم شهر يناير

هبة بريس _ الرباط

استقبل مطار وجدة – أنجاد، خلال شهر يناير الماضي، ما مجموعه 56 ألف مسافر، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وذكر المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الرقم يمثل نسبة استرجاع تصل إلى 141 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (40 ألف و39 مسافر).

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لحركة الطائرات، فقد سجل مطار وجدة – أنجاد 433 رحلة جوية مقابل 350 خلال الفترة ذاتها من 2019، أي بمعدل استرجاع بلغ 124 في المائة.

وعلى الصعيد الوطني، استقبلت مطارات المملكة، خلال شهر يناير المنصرم، 1.981.294 مسافرا (بنسبة نمو بلغت 6 في المائة مقارنة مع 2019)، و 15.726 رحلة جوية بالنسبة لحركة الطائرات (أي بنسبة استرجاع تقدر بـ 94 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019).

واحتل مطار وجدة – أنجاد المرتبة الأولى على مستوى جهة الشرق، والسابعة على الصعيد الوطني، من حيث النقل التجاري الجوي برسم سنة 2022، بما مجموعه 855 ألف مسافر.

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