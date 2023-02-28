المديرية العامة للضرائب.. المداخيل الضريبية الصافية بلغت 8ر144 مليار درهم سنة 2020
مديرية الضرائب

الضرائب تدعو إلى الإقرار بالدخول العقارية قبل فاتح مارس

2023-02-28 / 11:02
0
هبة بريس

دعت المديرية العامة للضرائب الملزمين المطالبين بالتصريح بمجموع دخولهم العقارية برسم سنة 2022 وأداء الضريبة المطابقة لها قبل فاتح مارس 2023، إلى إيداع الإقرار السنوي المتعلق بالدخول العقارية حسب النظام المطبق إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022.

وأوضحت المديرية في بلاغ أن الأمر يتعلق بالمادة 82 المكررة مرتين والمادة 173-أ من المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل إلى غاية 31 دجنبر 2022.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدخول العقارية المحصل عليها ابتداء من فاتح يناير 2023 تخضع للنظام الجديد المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2023، كما هو مفصل بالدورية عدد 733 التي تم نشرها على موقع المديرية العامة للضرائب عبر الرابط التالي: www.tax.gov.ma.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير أمريكي: احتياطي المغرب من الغاز يبلغ نحو 39 مليار متر مكعب

تقرير أمريكي: احتياطي المغرب من الغاز يبلغ نحو 39…

2023-02-28 / 11:12
Photo of بالأرقام: انخفاض أسعار الشقق وارتفاع أسعار المنازل والفيلات

بالأرقام: انخفاض أسعار الشقق وارتفاع أسعار المنازل والفيلات

2023-02-27 / 15:42
Photo of “ريلمي” C35: الهاتف الذكي الاقتصادي الأكثر أناقة بتصميم شبيه بـ”أيفون”

“ريلمي” C35: الهاتف الذكي الاقتصادي الأكثر أناقة بتصميم شبيه…

2023-02-27 / 12:35
Photo of ارتفاع واردات المغرب من المنتجات النفطية الروسية

ارتفاع واردات المغرب من المنتجات النفطية الروسية

2023-02-27 / 11:02
Photo of المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في 5 نقاط رئيسية

المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في 5 نقاط رئيسية

2023-02-25 / 18:56
Photo of بنك المغرب: استقرار الدرهم مقابل الأورو

بنك المغرب: استقرار الدرهم مقابل الأورو

2023-02-25 / 17:26
Photo of انطلاق أشغال ملتقى الأعمال في طنجة بحضور حوالي 600 مشارك من المغرب وإسبانيا

انطلاق أشغال ملتقى الأعمال في طنجة بحضور حوالي 600…

2023-02-25 / 12:31
Photo of بحث آفاق التعاون بين المغرب والأردن في مجالات التشغيل والتكوين المهني

بحث آفاق التعاون بين المغرب والأردن في مجالات التشغيل…

2023-02-25 / 09:54
Photo of خبير اقتصادي عن أزمة الغلاء …الأزمة ستستمر في ظل اللاستقرار

خبير اقتصادي عن أزمة الغلاء …الأزمة ستستمر في ظل…

2023-02-24 / 18:35
Photo of الحكومة تخفف الضرائب على الأجراء والمتقاعدين والموظفين حديثي الشغل

الحكومة تخفف الضرائب على الأجراء والمتقاعدين والموظفين حديثي الشغل

2023-02-24 / 12:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق