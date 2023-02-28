الضرائب تدعو إلى الإقرار بالدخول العقارية قبل فاتح مارس

هبة بريس

دعت المديرية العامة للضرائب الملزمين المطالبين بالتصريح بمجموع دخولهم العقارية برسم سنة 2022 وأداء الضريبة المطابقة لها قبل فاتح مارس 2023، إلى إيداع الإقرار السنوي المتعلق بالدخول العقارية حسب النظام المطبق إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022.

وأوضحت المديرية في بلاغ أن الأمر يتعلق بالمادة 82 المكررة مرتين والمادة 173-أ من المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل إلى غاية 31 دجنبر 2022.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدخول العقارية المحصل عليها ابتداء من فاتح يناير 2023 تخضع للنظام الجديد المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2023، كما هو مفصل بالدورية عدد 733 التي تم نشرها على موقع المديرية العامة للضرائب عبر الرابط التالي: www.tax.gov.ma.

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