أولمبيك أسفي و نهضة بركان يقتسمان نقاط المباراة بهدف لمثله

هبة بريس ـ رياضة

تعادل فريقا أولمبيك أسفي و نهضة بركان في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد بهدف لمثله و ذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من البطولة الوطنية.

و سجل للقرش المسفيوي اللاعب الشيخ سماكي في الدقيقة 24 من الشوط الأول، قبل أن يعدل اللاعب يوسوفا دايو للفريق البرتقالي في آخر أنفاس المباراة.

و شهدت المباراة طرد اللاعب شادراك لوكومبي من طرف الحكم سمير الكزاز و ذلك بعد تدخل خشن في حق أحد لاعبي الفريق المسفيوي.

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