الجيش يفوز على فيوتشر المصري و يتصدر مجموعته بالكونفدرالية

هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق الجيش الملكي من تحقيق انتصار مهم بكأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فيوتشر المصري مما ممكنه من تصدر مجموعته.

و انتصر العساكر بهدفين نظيفين، حيث سجل الأول اللاعب حمزة ايغامان في الدقيقة 31 من الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله لامين دياكيتي هدف تأمين النتيجة بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة في آخر أنفاس المباراة.

و بهذا الانتصار رفع فريق الجيش الملكي رصيده لسبع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما على بيراميدز المصري الذي يملك خمس نقاط و فيوتشر المصري بنقطتين ثم أسكو كارا الطوغولي بنقطة واحدة و ذلك بعد مرور ثلاث جولات.

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