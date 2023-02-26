التعادل الإيجابي ينهي لقاء السوالم و المغرب الفاسي

2023-02-26 / 20:37
1

هبة بريس ـ رياضة 

برسم الجولة الثامنة عشر، احتضن ملعب البشير بالمحمدية لقاء الشباب الرياضي السالمي و المغرب الفاسي و هو اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

و سجل جبريل سيلا الهدف الأول في المباراة لصالح الفريق المضيف في الدقيقة 36، قبل أن يعدل حمزة الجناتي النتيجة للنمور بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

هذا و كان الحكم نور الدين الجعفري قد طرد اللاعب محمد علي بامعمر منذ الدقيقة 33 في الشوط الأول الأمر الذي دفع المغرب الفاسي لاستكمال باقي دقائق اللقاء و هو منقوص العدد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب الوطني للتايكواندو يتألق خلال بطولة كأس الحسن الدولية بالأردن

المنتخب الوطني للتايكواندو يتألق خلال بطولة كأس الحسن الدولية…

2023-02-26 / 23:23
Photo of النصيري يتألق و هدف الزلزولي في مرمى بونو يمنح فريقه الفوز

النصيري يتألق و هدف الزلزولي في مرمى بونو يمنح…

2023-02-26 / 23:05
Photo of أولمبيك أسفي و نهضة بركان يقتسمان نقاط المباراة بهدف لمثله

أولمبيك أسفي و نهضة بركان يقتسمان نقاط المباراة بهدف…

2023-02-26 / 22:37
Photo of الجيش يفوز على فيوتشر المصري و يتصدر مجموعته بالكونفدرالية

الجيش يفوز على فيوتشر المصري و يتصدر مجموعته بالكونفدرالية

2023-02-26 / 22:01
Photo of البطولة الوطنية المدرسية لسباق الدراجات تخطف الأضواء بالجديدة

البطولة الوطنية المدرسية لسباق الدراجات تخطف الأضواء بالجديدة

2023-02-26 / 21:01
Photo of جاريدو يعود لتدريب الوداد البيضاوي

جاريدو يعود لتدريب الوداد البيضاوي

2023-02-26 / 17:57
Photo of الأجواء متوترة في “حديقة الأمراء”. ميسي يشتبك مع زميله في التدريبات

الأجواء متوترة في “حديقة الأمراء”. ميسي يشتبك مع زميله…

2023-02-26 / 14:33
Photo of الروسي ميدفيديف يتوج ببطولة قطر للتنس على حساب موراي

الروسي ميدفيديف يتوج ببطولة قطر للتنس على حساب موراي

2023-02-26 / 13:06
Photo of ريال مدريد يسقط في فخ جاره أتلتيكو مدريد بالليغا

ريال مدريد يسقط في فخ جاره أتلتيكو مدريد بالليغا

2023-02-26 / 10:36
Photo of تسريبات تكشف عن هوية الحارس الفائز بجائزة “الأفضل”

تسريبات تكشف عن هوية الحارس الفائز بجائزة “الأفضل”

2023-02-26 / 09:24

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق