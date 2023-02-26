أمطار الخير تنعش الموسم الزراعي و تعيد البسمة للفلاحين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل أمطار الخير بعدد من مناطق المملكة المغربية في الأيام الأخيرة، حيث تساقطت بكميات مهمة خاصة في وسط و غرب البلاد.

قطرات الغيث أحيت الموسم الفلاحي و أنعشت عددا من الزراعات و خاصة القمح و الشعير و الذرة و القطاني، فضلا على مساهمتها في توفير الكلأ بالمراعي.

و استبشر الفلاحون خيرا بنزول المطر بعد موسمين شهدت فيهما بلادنا موجة جفاف قاسية تضرر منها القطاع الفلاحي بشكل كبير مما دفع الحكومة بتوجيهات من عاهل البلاد لاتخاذ جملة من الإجراءات لدعم الفلاحين المغاربة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية سبق و أوضحت في نشرات سابقة لها أن الأمطار ستواصل التساقط طيلة أيام الأسبوع المقبل فضلا على تساقط الثلوج بعدد من المناطق.

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