أكادير.. الأمن ينجح في فك لغز اختفاء الطفل ذو الـ10 سنوات

2023-02-26 / 16:15
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هبة بريس _ أكادير

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، يوم أمس السبت، من العثور على طفل يبلغ من العمر 10 سنة، كان يشكل موضوع بلاغ بحث لفائدة العائلة، بعدما اختفى في ظروف غير محددة.

مصالح الأمن الوطني بأكادير قد توصلت، يوم الأربعاء المنصرم، ببلاغ حول تغيب الطفل القاصر أثناء تواجده بإحدى مؤسسات التعليم الأصيل بالمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، الأبحاث والتحريات المكثفة، أسفرت عن العثور الطفل بالشارع العام بمدينة أكادير وهو في وضعية صحية عادية.

وتعكف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير حاليا، على مباشرة إجراءات البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء هذا الاختفاء، والكشف عن جميع ظروفه وملابساته

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