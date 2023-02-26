ريال مدريد يسقط في فخ جاره أتلتيكو مدريد بالليغا

هبة بريس _ رياضة

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) موقعة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الريال وضيفه أتليتيكو، امس السبت في المرحلة 23 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فريق أتلتيكو مدريد أولا في الدقيقة 78، بضربة رأسية لمدافعه الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز.

وأدرك الأوروغوياني الآخر ألفارو رودريغيز هدف التعادل لريال مدريد بضربة رأسية أيضا في الدقيقة 85.

وشهدت موقعة ملعب “سانتياغو بيرنابيو” طرد مهاجم الروخيبلانكوس الأرجنتيني أنخيل كوريا بعد تدخّل غير شرعي على مدافع الفريق الملكي الألماني أنطونيو روديغير (64).

وبهذا التعادل، رفع فريق الريال رصيده إلى 52 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري، ومنح فرصة ذهبية لغريمه برشلونة لتعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق إلى 10 نقاط في حال فوزه على ألميريا غدا الأحد.

في المقابل بات في جعبة أتليتيكو مدريد 42 نقطة في المرتبة الرابعة.

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