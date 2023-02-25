الرجاء يحقق فوزا ثمينا على حوريا كوناكري الغيني في دوري الأبطال

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق الرجاء الرياضي فوزا هاما أمام ضيفه حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

افتتح حمزة خابا التسجيل للرجاء الرياضي في الدقيقة 43 بعد تمريرة حاسمة من المدافع الأوسط جمال حركاس، وأضاف البديل نوفل الزرهوني الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع الرجاء الرياضي بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف رصيد حوريا كوناكري عند 4 نقاط في المركز الثاني.

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