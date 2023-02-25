رشيد الوالي يواسي لمجرد: “لا تبالي للشامتين.. الدنيا دوارة”
هبة بريس - القسم الفني
وجه الممثل المغربي، رشيد الوالي، رسالة دعم ومواساة للنجم سعد لمجرد، بعد إدانته بالسجن لمدة 6 سنوات.
وقال الوالي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “انا عاجز عن التعبير على كل ما وقع، قلبي معاك اخي سعد”.
وأضاف “ما عليك سوى بالصبر . .لا مجال لأقول المزيد ..يكفي الحب الذي تلقاه من الشعب المغربي ومعجبيك في كل مكان . أما الشامتين لا تبالي . الدنيا دوارة ….انت قوي ورائع وسبحان من لا يخطئ . نحبك . وتحية للورد التي بجانبك منذ البداية . ونعم الزوجة والرفيق والمدعمة . الله يحفظكم.”
هذا ويشار الى أن محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، قضت أمس الجمعة بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء على الشابة لورا بريول، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.
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