رشيد الوالي يواسي لمجرد: “لا تبالي للشامتين.. الدنيا دوارة”

هبة بريس - القسم الفني

وجه الممثل المغربي، رشيد الوالي، رسالة دعم ومواساة للنجم سعد لمجرد، بعد إدانته بالسجن لمدة 6 سنوات.

وقال الوالي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “انا عاجز عن التعبير على كل ما وقع، قلبي معاك اخي سعد”.

وأضاف “ما عليك سوى بالصبر . .لا مجال لأقول المزيد ..يكفي الحب الذي تلقاه من الشعب المغربي ومعجبيك في كل مكان . أما الشامتين لا تبالي . الدنيا دوارة ….انت قوي ورائع وسبحان من لا يخطئ . نحبك . وتحية للورد التي بجانبك منذ البداية . ونعم الزوجة والرفيق والمدعمة . الله يحفظكم.”

هذا ويشار الى أن محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، قضت أمس الجمعة بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء على الشابة لورا بريول، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

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