الصورة تعبيرية

بالأرقام.. الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية تتجاوز مليار درهم

2023-02-24 / 10:00
0
هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم في يناير 2023، أي بزيادة نسبتها 23,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يناير من السنة الفارطة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع مدفوع بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,9 في المائة، وزيادة بنسبة 21,9 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 84,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت أزيد من مليار درهم مقابل 835 مليون درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 20,1 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+164 مليون درهم)، و 53,4 في المائة من عائدات الجماعات الترابية تمثل حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد تعززت بنسبة 40,4 في المائة منتقلة الى 212 مليون درهم، وهذا راجع إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية (+23 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+35 مليون درهم)، وضريبة السكن (+3 ملايين درهم).

كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات المحلية 655 مليون درهم عند متم يناير 2023 مقابل 477 مليون درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع بنسبة 37,3 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تخفف الضرائب على الأجراء والمتقاعدين والموظفين حديثي الشغل

الحكومة تخفف الضرائب على الأجراء والمتقاعدين والموظفين حديثي الشغل

2023-02-24 / 12:43
Photo of وفد برلماني أوروغوياني يزور الصحراء المغربية

وفد برلماني أوروغوياني يزور الصحراء المغربية

2023-02-23 / 10:45
Photo of صادرات الصناعة التقليدية تبلغ 95 مليون درهم

صادرات الصناعة التقليدية تبلغ 95 مليون درهم

2023-02-23 / 09:59
Photo of أخنوش يتدارس آليات مواكبة ‏الفلاحين رفقة الرئيس المدير العام “مامدا

أخنوش يتدارس آليات مواكبة ‏الفلاحين رفقة الرئيس المدير العام…

2023-02-22 / 22:59
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

تقرير: ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

2023-02-22 / 12:21
Photo of مجلس رقابة اتصالات المغرب يجدد الثقة في أحيزون و يعين زغنون عضوا بالمجلس

مجلس رقابة اتصالات المغرب يجدد الثقة في أحيزون و…

2023-02-22 / 11:17
Photo of بعثة استكشافية اقتصادية من الكونغو في زيارة للمغرب

بعثة استكشافية اقتصادية من الكونغو في زيارة للمغرب

2023-02-22 / 10:49
Photo of اتصالات المغرب تواصل نتائجها الإيجابية و تتوغل أكثر في القارة الإفريقية

اتصالات المغرب تواصل نتائجها الإيجابية و تتوغل أكثر في…

2023-02-21 / 11:51
Photo of ارتفاع قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,9 %

ارتفاع قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,9 %

2023-02-21 / 09:26
Photo of بالأرقام.. مداخيل السياحة تتجاوز مستواها لما قبل الأزمة

بالأرقام.. مداخيل السياحة تتجاوز مستواها لما قبل الأزمة

2023-02-20 / 23:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق