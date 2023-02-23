حكومة إسبانيا تتهم الحزب الشعبي المعارض بمعاداة المغرب

2023-02-23 / 18:18
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هبة بريس _ الرباط

اتهمت الحكومة الإسبانية الحزب الشعبي المعارض بمعاداة المغرب

وشهد مجلس الشيوخ ، مواجهة قوية بين وزير الخارجية مانويل ألباريس ونواب المعارضة خاصة الحزب الشعبي المحافظ، إذ تحاصر الأحزاب المعارضة وكذلك حزب بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي الحزب الاشتراكي المتزعم لرئاسة الحكومة، مطالبة إياه بضرورة تقديم توضيحات كافية حول نوعية العلاقات الجديدة مع المغرب

وفي انتقاد شديد للحزب الشعبي ويشكل سابقة، قال ألباريس إن حزب الشعب “ينزلق بشكل خطير إلى منعطف مناهض للمغرب في مواقفه السياسية، ويريد العودة بنا إلى زمن أزمة جزيرة ثورة، وهذا سلبي للغاية حتى على سبتة ومليلية”.

وتكهن بأزمة كبرى مع المغرب إذا عاد الحزب الشعبي الى السلطة.

وفي شق آخر ؛ نفى الوزير وجود مخاطر بشأن استيراد إسبانيا للغاز الجزائري لأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شدد على ضمان استمرار تزويد إسبانيا بالغاز.

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