كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة

2023-02-23 / 17:43
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس 23 فبراير، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 6 حالات، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و879 ألف و993 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و422 ألف و488 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و63 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و337 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 418 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و256 ألف و 51 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جهتي الرباط سلا القنيطرة (4) والدار البيضاء سطات (3).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 71 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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