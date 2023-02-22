مدرب مغربي للإشراف على تدريب المنتخب السوداني

2023-02-22 / 21:28
0
هبة بريس

ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد السوداني لكرة القدم، توصل لاتفاق مع المغربي بادو الزاكي للإشراف على تدريب المنتخب السوداني الأول.

وقالت وكالة السودان للأنباء “سونا”، اليوم الأربعاء إن الاتحاد المحلي لكرة القدم، تعاقد مع الزاكي بادو، الناخب الوطني السابق، للإشراف على تدريب المنتخب الوطني.

وسيخوض الزاكي تجربة جديدة في مساره التدريبي، بالإشراف على تدريب المنتخب السوداني.
بعدما فسخ تعاقده مع فريق هلال الشابة التونسي.

وبحسب وكالة الأنباء “سونا”، فإن الاتحاد السوداني لكرة القدم، توصل بمجموعة من السير الذاتية لمدربين كبار، ووقع اختياره، في النهاية، على المدرب المغربي الزاكي بادو، معتبرا الأخير “اسما كبيرا أشرف على تدريب عدد كبير من الأندية، فضلا عن تجربته السابقة والناجحة مع المنتخب المغربي عندما قاده إلى نهائي أمم أفريقيا عام 2004”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إطلاق أشغال تهيئة ملعبي الكركرات وبئر الكندوز

إطلاق أشغال تهيئة ملعبي الكركرات وبئر الكندوز

2023-02-22 / 21:10
Photo of الرجاء يستأنف قرار لجنة التأديب

الرجاء يستأنف قرار لجنة التأديب

2023-02-22 / 18:57
Photo of بعد العودة من تنزانيا.. الرجاء تبحث عن تأكيد الصحوة أمام تواركة

بعد العودة من تنزانيا.. الرجاء تبحث عن تأكيد الصحوة…

2023-02-22 / 12:32
Photo of بعد الخماسية القارية.. الجيش يرحل لبركان بحثا عن استعادة صدارة البطولة

بعد الخماسية القارية.. الجيش يرحل لبركان بحثا عن استعادة…

2023-02-22 / 09:56
Photo of هزيمة مذلة لليفربول أمام ريال مدريد

هزيمة مذلة لليفربول أمام ريال مدريد

2023-02-21 / 23:15
Photo of الرجاء يحتج لدى كاف

الرجاء يحتج لدى كاف

2023-02-21 / 21:26
Photo of هل يتخلى مدرب بشكتاش التركي عن قائد المنتخب المغربي ؟؟

هل يتخلى مدرب بشكتاش التركي عن قائد المنتخب المغربي…

2023-02-21 / 19:03
Photo of مباريات اليوم.. قمم نارية في البطولة و ديربي الشمال يتصدر المشهد

مباريات اليوم.. قمم نارية في البطولة و ديربي الشمال…

2023-02-21 / 13:22
Photo of وفاة الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد

وفاة الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد

2023-02-21 / 13:20
Photo of محكمة إسبانية تأمر باستمرار داني ألفيس في الحبس الاحتياطي

محكمة إسبانية تأمر باستمرار داني ألفيس في الحبس الاحتياطي

2023-02-21 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق