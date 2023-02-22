مدرب مغربي للإشراف على تدريب المنتخب السوداني

هبة بريس

ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد السوداني لكرة القدم، توصل لاتفاق مع المغربي بادو الزاكي للإشراف على تدريب المنتخب السوداني الأول.

وقالت وكالة السودان للأنباء “سونا”، اليوم الأربعاء إن الاتحاد المحلي لكرة القدم، تعاقد مع الزاكي بادو، الناخب الوطني السابق، للإشراف على تدريب المنتخب الوطني.

وسيخوض الزاكي تجربة جديدة في مساره التدريبي، بالإشراف على تدريب المنتخب السوداني.

بعدما فسخ تعاقده مع فريق هلال الشابة التونسي.

وبحسب وكالة الأنباء “سونا”، فإن الاتحاد السوداني لكرة القدم، توصل بمجموعة من السير الذاتية لمدربين كبار، ووقع اختياره، في النهاية، على المدرب المغربي الزاكي بادو، معتبرا الأخير “اسما كبيرا أشرف على تدريب عدد كبير من الأندية، فضلا عن تجربته السابقة والناجحة مع المنتخب المغربي عندما قاده إلى نهائي أمم أفريقيا عام 2004”.

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