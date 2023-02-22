هبة بريس

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن “اتحاد الصحافيين العرب يرفض اتهام المغرب بالتجسس على الصحافيين دون إثبات”، وذلك في إطار “متابعة الحملة الأخيرة التي يشنّها البرلمان الأوروبي ضد المغرب على خلفية اتهام السلطات بالتجسّس على هواتف الصحافيين باستعمال تطبيق ‘بيغاسوس’”.

وقالت ذات الجهة في بلاغ لها انه “بعد التوضيحات التي قدمها الوفد المغربي الذي حضر لاجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب، المنعقد يوم 21 فبراير الجاري في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، فإن الاتحاد يؤكد عجز البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب عن إثبات ذلك بالدليل والحجة القاطعة، تقنيا، وظلّ الأمر مجرد ادعاءات لا أساس علميا لها”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الاتحاد العام للصحافيين العرب يستغرب قرارات القضاء الفرنسي، الذي يرفض حق المغرب في اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية، وتناقلتها الصحافة في عدد من البلدان الغربية،

ويسجل في الوقت نفسه أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى أنهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم، دون تقديم أي خبرة تقنية مستقلة على هذه الادعاءات”

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