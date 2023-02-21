كورونا بالمغرب.. تسجيل 14 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء 21 فبراير 2023، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما تم تسجيل أربع حالات تعافي، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و879 ألف و674 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و422 ألف و361 شخصا، مقابل 24 مليون و920 ألف و963 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 60 ألف و303 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و272 ألف و400 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و256 ألف و35 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جهات الرباط سلا القنيطرة (9) والدار البيضاء سطات (4) و سوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 69 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموعها حالة واحدة.

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