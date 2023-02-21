محكمة إسبانية تأمر باستمرار داني ألفيس في الحبس الاحتياطي

2023-02-21 / 11:11
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هبةبريس - وكالات

قالت محكمة إقليمية اليوم الثلاثاء إن قاضيا إسبانيا رفض طلب لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بالإفراج عنه وأمر ببقائه في الحبس الاحتياطي مع استمرار التحقيق في مزاعم ارتكابه جريمة الاعتداء الجنسي في ملهى ليلي في برشلونة.

ودخل المدافع البالغ عمره 39 عاما، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، السجن دون كفالة في يناير كانون الثاني الماضي بعدما احتجزته الشرطة واستجوبته.

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