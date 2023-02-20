القضاء يقرر في “ولاية ” أمين الناجي عن ابنه

نجلاء مزيان _ هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، يومه الإثنين بعدم قبول إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه بعد الدعوى التي رفعتها ضده طليقته الفنانة المغربية جميلة الهوني.

و قررت المحكمة ذاتها، عدم قبول الطلب شكلا في الشق المتعلق باسقاط الولاية الشرعية للأب وقبوله في الباقي،أي تمكين المدعى عليه لابنه المحضون ص. الناجي من متابعة الدراسة بالبعثة الفرنسية مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

وجدير بالذكر، ان جميلة الهوني طالبت بإسقاط ولاية الأب و كذا الحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية المتعلقة بإبنها.

ويشار إلى أن الفنانة المغربية كشفت خلال الأيام السابقة عن معاناة ابنها بسبب عدم منحه الموافقة لتغيير مدرسته، و كذا حرمانه من الحصول على جواز السفر للذهاب رفقة أصدقاءه في رحلة رياضية للتعرف على احدى النوادي الكروية باسبانيا،”على حد تعبيرها”.

ونفت في تصريح خاص لجريدة هبة بريس، الأخبار الرائجة حول تقديم طليقها لشكاية ضدها و اتهامها بالتشهير، مستغربة من مروجي هذه الإشاعة، قائلة :” هذا خبر كاذب وأنا كنفيه تماما و معرفتش علاش خرجوه”.

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