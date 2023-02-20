فتاح علوي : 1,8 مليار دولار التزامات البنك الدولي تجاه المغرب

هبة بريس

قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين 20 فبراير، إن التزامات البنك الدولي تجاه المغرب، بلغت مستوى قياسيا، حيث حددتها في 1,8 مليار دولار.

جاء ذلك في معرض استقبال وزيرة الاقتصاد والمالية، لأكسيل فان تروتسنبرج و فريد بلحاج، اللذان يشغلان منصبي المدير العام المكلف بالعمليات بالبنك الدولي و نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يجريها مسؤولا البنك في المغرب في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 فبراير 2023.

وأفادت الوزارة أن الاجتماع، شكل للمسؤولين لمناقشة علاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي في ضوء المشاريع الإصلاحية الكبرى الحالية بالمملكة المغربية.

وأوضحت أن وزيرة الاقتصاد والمالية ، قامت بعرض أهم الإصلاحات التي أطلقتها بلادنا لتسريع التنمية الاقتصادية والبشرية وتنمية القطاع الخاص وكذا التحول المناخي.

وأكدت على أهمية الدعم المالي والفني الدائم المقدم من البنك الدولي لدعم جهود التنمية في بلادنا، والتي تنعكس في جودة برامج الإصلاح والاستثمار التي تدعمها هذه المؤسسة الدولية.

و شددت وزيرة الاقتصاد والمالية من جديد على التزامها وإرادتها القوية لإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، المقرر عقدها في مراكش في أكتوبر 2023.

و أعرب المسؤولان بالبنك الدولي، حسب الوزارة، عن جودة وأهمية مشاريع التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمغرب ، مع التأكيد على استعداد البنك لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب من جهة ، والالتزام بالتنظيم للاجتماعات السنوية لعام من جهة أخرى2023.

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