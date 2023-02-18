هجوم سيبراني يستهدف قسما هاما في “FBI

هبة بريس_ وكالات

قالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، تعرض لهجوم سيبراني على أحد أقسامه الهامة.

وبحسب مصادر “سي أن أن”، فإن الهجوم السيبراني استهدف أجهزة القسم الخاص بالتحقيق في الاستغلال الجنسي للأطفال، وهو أحد أكثر مكاتب “إف بي آي” المهمة.

ونقلت “سي أن أن” عن مصادر، قولها إن “مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالحادث ويحقق للحصول على معلومات إضافية”، وأضاف المكتب: “هذا حادث منفرد تم احتواؤه، ونظرًا لأن هذا تحقيق مستمر، ليس لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي مزيد من التعليقات في الوقت الحالي “.

وعمل مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي على عزل النشاط السيبراني الخبيث، والذي قال مصدران إنه يتعلق بمكتب الـ”FBI” في نيويورك، أحد أكبر مكاتب المكتب وأكثرها شهرة، وبحسب أحد المصادر لا يزال التحقيق جاريا في أساس حادثة القرصنة، وفقا لسي أن أن.

وفي تشرين ثاني/ نوفمبر 2021، شهدت الولايات المتحدة هجوما سيبرانيا لافتا من نوعه، إذ تعرضت شركة “كاسيا” المتخصصة في تكنلوجيا المعلومات، إلى هجوم سيبراني استدعى تدخل “إف بي آي”.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي حينها ،إن عدد الضحايا قد يتجاوز الألف.

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