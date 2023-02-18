آلاف العمال في تونس يشاركون في وقفات احتجاجية

2023-02-18 / 13:36
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هبة بريس _ وكالات

خرج الآلاف من العمال المنتسبين للاتحاد العام التونسي للشغل في تحركات احتجاجية السبت شملت عددا من الولايات، ردا على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.

وتشمل التحركات التي أعلنت عنها في وقت سابق المكاتب الجهوية للمنظمة النقابية الأكبر في تونس، ولايات صفاقس وبنزرت والقيروان ونابل وجندوبة والمنستير والقصرين. ويتوقع أن تشمل ولايات أخرى في فترة لاحقة.

وعللت المكاتب الجهوية هذه التحركات بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين وسط أزمة اقتصادية خانقة وتفشي البطالة وتعطل مشاريع التنمية وعدم تطبيق الحكومة لاتفاقات ممضاة.

كما تأتي المسيرات ردا على إيقافات أمنية لعدد من النقابيين بدعوى مشاركتهم في تحركات احتجاجية مخالفة للقانون.

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