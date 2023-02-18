“البوليساريو”..مطالب بمحاكمة المتورطين بـ”التعذيب والاغتصاب”

هبة بريس _ الرباط

أطلق منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي في الصحراء، “فورساتين”، حملة من أجل تسليم ومتابعة مسؤولي جبهة البوليساريو “المتورطين في قتل وتعذيب الصحراويين أمام المؤسسات القضائية الدولية”.

وبدأ المنتدى نشر أسماءصحراويين يقول إنهم ضحايا للبوليساريو متهما برمي الضحايا “في الخلاء، وسجنهم في حفر ومغارات بدون تهم محددة، وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب والتعنيف غير المبرر”.

والمنتدى هو تجمع لصحراويين في مخيمات تندوف معارضون للجبهة.

ويعتزم المنتدى مراسلة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ورفع دعاوى قضائية ضد مسؤولي “البوليساريو”.

ويواجه الإنفصالي إبراهيم غالي، دعاوي قضائية في إسبانيا رفعتها ضده الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان “لارتكابه جرائم إبادة جماعية”، كما يواجه دعوى أخرى رفعها، فاضل بريكة، وهو منشق عن جبهة بوليساريو يحمل الجنسية الإسبانية.

ونشر المنتدى أن من بين ضحايا الجبهة الصحراوي، حمدي أعلي سالم محمد يحظيه بوصولة، الذي حارب ضد الاستعمار الإسباني في الصحراء، وتعرض للاعتقال منذ سنة 1975 بسبب معارضته تأطير جبهة البوليساريو للصحراويين.

ويقول المنتدى إنه تعرض للتعذيب إلى أن توفي سنة 1988.

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