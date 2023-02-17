بالأرقام: انخفاض الكميات المفرغة من منتوجات الصيد بميناء الصويرة

هبة بريس

سجل حجم الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الصويرة انخفاضا كبيرا بنسبة 77 بالمائة، خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ 436 طنا، مقابل 1893 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب خلال شهر يناير 2023، أن القيمة السوقية لهذه المنتوجات انخفضت ، هي الأخرى، بنسبة 59 بالمائة، خلال الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 11,165 مليون درهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية تراجعت بنسبة 81 في بالمائة خلال يناير 2023، بميناء الصويرة، حيث وصلت إلى 279 طنا، أي ما يعادل قيمة سوقية قدرها 1,908 مليون درهم (- 50 بالمائة).

وكشف التقرير، أيضا، عن تسجيل انخفاض في الكميات المصطادة من السمك الأبيض، خلال الشهر الماضي، على مستوى ميناء مدينة الرياح، وذلك بنسبة 37 بالمائة إلى 45 طنا (1,793 مليون درهم/ – 21 بالمائة).

وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 77 بالمائة، إلى 69 طنا (5,164 مليون درهم/ – 74 بالمائة)، في حين سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، حيث بلغت 43 طنا (2,300 مليون درهم/ 58 بالمائة).

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الكميات المفرغة من المنتوجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي انخفاضا بنسبة 36 في المائة إلى 30.201 طن، عند متم يناير 2023.

وبحسب المكتب الوطني للصيد، فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة 977,31 مليون درهم، بانخفاض نسبته 18 بالمائة، بالمقارنة مع متم يناير 2022.

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