رجل أعمال قطري “يستحوذ رسمياً” على نادي “مانشستر يونايتد”

هبة بريس _ رياضة

استحوذ رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على نادي مانشستر يونايتد في منافسة قوية مع رجال أعمال من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول من آسيا.

وقالت تقارير صحفية ” أن تحالفاً يقوده رجل الأعمال القطري وهو نجل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تمكن من الاستحواذ على أهم نادي إنكليزي.

وانتهت الجمعة الآجال القانونية لحسم السباق على الاستحواذ على مانشستر يونايتد.

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