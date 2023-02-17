سخط عارم لموظفي الجالية ضد قرار للوزير “بوريطة”

2023-02-17 / 11:24
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هبة بريس _ الرباط

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية عن إصدار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة تعليماته للكاتب العام المكلف بقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، مولاي اسماعيل لمغاري، من أجل تهيئ مكاتب خاصة لعدد كبير من الموظفين التابعيين له بالبناية المخصصة لموظفي قطاع الجالية الكائنة بشارع فرنسا أكدال، و ذلك تحت ذريعة أن بناية الوزارة الأم تخضع لإعادة البناء والترميم عبر صفقة خاصة ممنوحة لأحد المقربين.

وأضافت ذات المصادر أن القرار خلف حالة من التدمر وعدم الرضى لدى موظفي قطاع الجالية خصوصًا وأنه جاء في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون تحسين ظروف عملهم واشتغالهم، وأيضا الاستجابة لمطالبهم المتعددة وعلى رأسهما استفادتهم من خدمات الأعمال الاجتماعية .

وتفاجئ الأطر الذي يفوق عددهم 136 بقرار الوزير الذي يعلم بأن الطاقة الاستيعابية للبناية لا تكفي حتى للموظفين الحاليين الذين يعانون من الاكتضاض داخل المكاتب، فما بالك بإضافة موظفين آخرين.

هذا وقد قام الكاتب العام رفقة طاقمه بعملية إخلاء العديد من الموظفين و رؤساء المصالح و الأقسام من مكاتبهم من أجل تنفيذ تعليمات الوزير و تهييئ مكاتب مريحة للموظفين الجدد ريتما تكتمل الوزراة الأم إصلاحاتها.

هذا ومن المرتقب أن تصدر مجموعة من التمثيلات النقابية بيانات استنكارية تعبر من خلالها عن عضبها من قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.

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تعليق واحد

  1. خليهم يتبرعو كيف بغاو من فلوس الشعب المقهور . وعند ربكم تختصمون

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