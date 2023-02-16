الرباط.. بركة يتباحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

هبة بريس

أجرى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو-باسو، التي كانت مرفوقة بمجموعة من مسؤولي البنك.

وشكلت هاته المباحثات مناسبة للطرفين لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلا عن التطرق للبرنامج الوطني لتحلية المياه.

كما جرى عرض مشاريع البنك، والتطرق لفرص التمويل المتعلقة بقطاع الموانئ، خصوصا مشروع تهيئة المنطقة الحرة في الناظور غرب المتوسط، ومشروع تمديد محطات عربات النقل المتدحرج (RORO) الذي تديره السلطة المينائية طنجة المتوسط، فضلا عن استمرار التعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وفي تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز بركة أن هذا اللقاء يشكل فرصة لمناقشة العلاقات التي تربط المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالي الموانئ والماء.

وبعد أن ذكر بالحضور القوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، قال الوزير إن البنك يساهم في تمويل العديد من الاستثمارات المهمة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وفي هذا الصدد، لفت إلى امكانية مساهمة البنك ضمن شراكات تجمع القطاعين العام والخاص، في مشاريع لتحلية مياه البحر، وأخرى تهم شبكة البنيات التحتية.

ومن جهتها، قالت أوديل رونو – باسو، في تصريح مماثل، إن هذه المباحثات تمحورت حول الأولويات الأساسية للاستثمار في قطاع التجهيز والبنيات التحتية بالمغرب، موضحة أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يعد فاعلا مهما في البلاد.

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