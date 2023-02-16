زلزال تركيا .. ارتفاع الوف-يات في صفوف المغاربة

2023-02-16 / 17:43
0
هبة بريس _ الرباط

ارتفعت حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين 06 فبراير، إلى 13 حالة، حسب ما علم، الخميس، من سفارة المملكة المغربية بأنقرة.

وأوضحت سفارة المملكة أنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة، تنضاف إلى الوفيات العشر التي تم الإعلان عنها في وقت سابق. يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر الاثنين الماضي منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.

وبلغت حصيلة الكارثة، إلى حدود الساعة، أكثر من 36 ألف قتيل، و100 ألف مصاب.

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قنصلية المغرب بنابولي: قرب ورقمنة لأجل أفراد الجالية

قنصلية المغرب بنابولي: قرب ورقمنة لأجل أفراد الجالية

2023-02-16 / 18:44
Photo of زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات المغاربة إلى 10 ضحايا

زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات المغاربة إلى 10 ضحايا

2023-02-13 / 22:02
Photo of عندما تفتري الصحافة الإسبانية في واقعة مغربي حرق جسده بقنصلية مدريد

عندما تفتري الصحافة الإسبانية في واقعة مغربي حرق جسده…

2023-02-13 / 19:22
Photo of “الديبلوماسية المغربية” تنتصر للجالية وتبرز قيمتها المضافة داخل المجتمع الإسباني

“الديبلوماسية المغربية” تنتصر للجالية وتبرز قيمتها المضافة داخل المجتمع…

2023-02-12 / 16:03
Photo of نه_اية غامضة لمهاجر مغربي رمي_ا بالرصاص شمال إيطاليا

نه_اية غامضة لمهاجر مغربي رمي_ا بالرصاص شمال إيطاليا

2023-02-12 / 12:51
Photo of زلزال تركيا.. ارتفاع الضحايا المغاربة إلى 6 وفيات

زلزال تركيا.. ارتفاع الضحايا المغاربة إلى 6 وفيات

2023-02-11 / 17:37
Photo of سارة …لوحة طموح مغربية بنغمة إيطالية

سارة …لوحة طموح مغربية بنغمة إيطالية

2023-02-10 / 21:08
Photo of الحكومة تعلن عن وفاة 4 مغاربة في زلزال تركيا

الحكومة تعلن عن وفاة 4 مغاربة في زلزال تركيا

2023-02-09 / 14:16
Photo of مغربي ي_ ضرم النار في جسده بمدريد… لا أسباب وراء هذا الفعل المروع

مغربي ي_ ضرم النار في جسده بمدريد… لا أسباب…

2023-02-07 / 19:18
Photo of وفاة مواطنة مغربية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا

وفاة مواطنة مغربية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب…

2023-02-07 / 18:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق