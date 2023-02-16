زلزال تركيا .. ارتفاع الوف-يات في صفوف المغاربة

هبة بريس _ الرباط

ارتفعت حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين 06 فبراير، إلى 13 حالة، حسب ما علم، الخميس، من سفارة المملكة المغربية بأنقرة.

وأوضحت سفارة المملكة أنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة، تنضاف إلى الوفيات العشر التي تم الإعلان عنها في وقت سابق. يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر الاثنين الماضي منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.

وبلغت حصيلة الكارثة، إلى حدود الساعة، أكثر من 36 ألف قتيل، و100 ألف مصاب.

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.

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