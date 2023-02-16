تنازع المصالح.. إدارية الدار البيضاء تجرد عضوا جماعيا من مهامه

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عزل مستشار جماعي ينتمي لبلدية أولاد عبو التابعة إداريا لإقليم برشيد و ذلك بسبب تنازع المصالح.

و قضت محكمة البيضاء الإدارية في الدعوى التي وضعتها وزارة الداخلية من خلال عامل إقليم برشيد ضد “ع.م” عضو المجلس الجماعي لأولاد عبو، ببطلان انتخابه.

و أمرت المحكمة السالفة الذكر بتنفيذ قرار العزل و تطبيق المسطرة المتعارف عليه في حق المعني بالأمر مع ما يترتب عن ذلك قانونا طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.

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