البرلمان المغربي

هذا مجموع الأسئلة الكتابية للفرق النيابية خلال السنة التشريعية 2021 -2023

2023-02-15 / 21:30
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

تصدر الفريق الحركي قائمة الاسئلة الكتابية للفرق النيابية برسم السنة التشريعية 2021- 2024ب 1414سؤال، فيما احتل فريق التجمع الوطني للاحرار المرتبة الثانية ب 1308 سؤال، متبوعا بفريق الأصالة والمعاصرة ب 1286و الفريق الاشتراكي ب1149سؤال.

الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية احتل المرتبة الخامسة ب1073 سؤال، وسادسا فريق التقدم والاشتراكية ب1018 سؤال.

واحتل فريق العدالة والتنمية المرتبة السابعة ب1014سؤال، متبوعا بالفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ب 95 سؤال، فيما تديل النواب الغير المنتسبين القائمة في المرتبة التاسعة ب 190 سؤال كتابي.

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