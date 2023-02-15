الصيد البحري: رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بالداخلة

هبة بريس

أعلن قطاع الصيد البحري، اليوم الأربعاء، رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة “العركوب الجديد” التابعة للمنطقة البحرية للداخلة.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أظهرت استقرارا للوسط وتطهيرا شاملا للمحار على مستوى هذه المنطقة.

من جهة أخرى، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود سوى بالمنتوجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

وحذرت الوزارة من أن المحار الذي يتم بيعه دون احترام المواصفات لا يتوفر على أي ضمانة للمستهلك ويشكل خطرا على الصحة العمومية.

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