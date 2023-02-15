شركات المحروقات تخفض سعر الغازوال بدرهم واحد
هبة بريس _ الرباط
شرعت محطات الوقود بالمغرب في خفض الأسعار، بعدما أعلنت شركات المحروقات عن الأسعار الجديدة لكل من الغازوال والبنزين، تزامنا مع منتصف الشهر،
وأعلنت شركات المحروقات عن خفض أسعار الغازوال بدرهم واحد في اللتر، في حين عرفت أسعار البنزين استقرار لدى بعض الشركات، وانخفاضا لم يتجاوز 20 سنتيما في اللتر لدى شركات أخرى.
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المجموع 3 آراء
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11 تعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
الحمد لله على كل حال
درهم حتر هو نقصان
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
الحمد لله رب العالمين على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى
انخفاض كبير ماشاء الله
اوا باز لي ما يحشم
نتمنى أن تدخل السيارات الكهربائيه إلى المغرب بسرعة
البنزين مرتفع جدا وأقرب دولة لنا لها البنزين رخيص
تبقاو لعبوا نهبطوا بدرهم ونطلعوا عوتانيك
اواه درهم كلو نقصوه وكلهم.
تسناو خمسة دراهم تتزاد.