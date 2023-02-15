شركات المحروقات تخفض سعر الغازوال بدرهم واحد

هبة بريس _ الرباط

شرعت محطات الوقود بالمغرب في خفض الأسعار، بعدما أعلنت شركات المحروقات عن الأسعار الجديدة لكل من الغازوال والبنزين، تزامنا مع منتصف الشهر،

وأعلنت شركات المحروقات عن خفض أسعار الغازوال بدرهم واحد في اللتر، في حين عرفت أسعار البنزين استقرار لدى بعض الشركات، وانخفاضا لم يتجاوز 20 سنتيما في اللتر لدى شركات أخرى.

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