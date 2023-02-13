الصينيون يعودون للمدارس والجامعات

هبة بريس _ وكالات

استأنف حوالي 300 مليون أستاذ وطالب الدروس الحضورية في جميع أنحاء الصين مع بداية الفصل الدراسي الربيعي، وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتماد البلد للدراسة عن بعد في ظل اجراءات مكافحة كوفيد-19.

وعاد أكثر من مليون طالب اليوم الاثنين للمدارس في بكين، برسم فصل دراسي جديد يعتبر الأول حضوريا بعد أن حسنت الصين مستوى استجابتها لكوفيد-19 من الفئة “أ” للفئة “ب” في 8 يناير الماضي.

ودعت سون تشون لان، نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني، يوم 6 فبراير الجاري لبذل مزيد من الجهود من أجل التدبير الجيد للمدارس طبقا للاجراءات المعدلة لاستجابة البلد لكوفيد-19 من أجل العودة للوضع الطبيعي بالحياة المدرسية.

وكانت الصين قد أعلنت عن رفع آخر الإجراءات المعتمدة في اطار سياسة “صفر كوفيد” في 8 يناير الماضي، وذلك بعد ثلاث سنوات من الإغلاق.

وأكدت الحكومة وخبرائها الصحيون في وقت سابق أن رفع القيود، المطبق منذ سنة 2020 بتدابيره الصارمة، ومن بينها الاختبارات الجماعية، والحجر الصحي، جاء عقب ضعف متحورات الفيروس واتساع نطاق التلقيح، خاصة وسط المسنين.

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