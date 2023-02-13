واشنطن تحث رعاياها على مغادرة روسيا “فورا”

هبة بريس _ وكالات

حثت الولايات المتحدة، الإثنين، مواطنيها على مغادرة روسيا بأسرع ما يمكن، وفق ما جاء في تحذير نشر على الموقع الإلكتروني التابع للسفارة الأميركية لدى موسكو.

ووفق ما جاء في التحذير، يجب على المواطنين الأميركيين الامتناع عن السفر إلى روسيا “بسبب العواقب غير المتوقعة” للنزاع في أوكرانيا، وأوصت من يعيش منهم في روسيا، أو يسافر إليها، بمغادرة البلاد على الفور بسبب “خطر الاعتقال”

ونبهت السفارة الأميركية إلى أن الجانب الروسي “قد يحرم مواطني الولايات المتحدة من الاعتراف بالجنسية المزدوجة، أو يحرمهم من الوصول إلى المساعدة القنصلية، أو تقوم بتجنيدهم ومنعهم من مغادرة البلاد”.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأميركية كانت قد أصدرت تحذيرا مماثلا، في 28 سبتمبر من العام الماضي، حثت فيه الرعايا الأميركيين على مغادرة روسيا، بينما “لا تزال هناك فرصة للقيام بذلك”.

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