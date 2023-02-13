الصورة تعبيرية

واشنطن تحث رعاياها على مغادرة روسيا “فورا”

2023-02-13 / 13:28
10
هبة بريس _ وكالات

حثت الولايات المتحدة، الإثنين، مواطنيها على مغادرة روسيا بأسرع ما يمكن، وفق ما جاء في تحذير نشر على الموقع الإلكتروني التابع للسفارة الأميركية لدى موسكو.

ووفق ما جاء في التحذير، يجب على المواطنين الأميركيين الامتناع عن السفر إلى روسيا “بسبب العواقب غير المتوقعة” للنزاع في أوكرانيا، وأوصت من يعيش منهم في روسيا، أو يسافر إليها، بمغادرة البلاد على الفور بسبب “خطر الاعتقال”

ونبهت السفارة الأميركية إلى أن الجانب الروسي “قد يحرم مواطني الولايات المتحدة من الاعتراف بالجنسية المزدوجة، أو يحرمهم من الوصول إلى المساعدة القنصلية، أو تقوم بتجنيدهم ومنعهم من مغادرة البلاد”.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأميركية كانت قد أصدرت تحذيرا مماثلا، في 28 سبتمبر من العام الماضي، حثت فيه الرعايا الأميركيين على مغادرة روسيا، بينما “لا تزال هناك فرصة للقيام بذلك”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

الصينيون يعودون للمدارس والجامعات

2023-02-13 / 14:33
Photo of حصيلة ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا تتخطى 36 ألفاً.

حصيلة ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا تتخطى 36 ألفاً.

2023-02-13 / 11:10
Photo of غارات عنيفة على غزة.. وإطلاق صواريخ على المستوطنات

غارات عنيفة على غزة.. وإطلاق صواريخ على المستوطنات

2023-02-13 / 09:17
Photo of الصحة العالمية تطلق نداء لدعم جهود الإغاثة في تركيا وسوريا

الصحة العالمية تطلق نداء لدعم جهود الإغاثة في تركيا…

2023-02-12 / 21:30
Photo of بسبب ناشطة الحراك “أميرة بوراوي “..الجزائر تنفي وجود أزمة مع تونس

بسبب ناشطة الحراك “أميرة بوراوي “..الجزائر تنفي وجود أزمة…

2023-02-12 / 20:55
Photo of بعد وصولها لفرنسا عبر تونس ..العسكر يحققون مع والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراوي

بعد وصولها لفرنسا عبر تونس ..العسكر يحققون مع والدة…

2023-02-12 / 20:35
Photo of مسيرة مليونية باسبانيا احتجاجا على تدهور وضع المنظومة الصحية

مسيرة مليونية باسبانيا احتجاجا على تدهور وضع المنظومة الصحية

2023-02-12 / 19:12
Photo of قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 30 ألفا وفرق الإنقاذ لا تزال تعثر على ناجين

قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 30 ألفا وفرق الإنقاذ…

2023-02-12 / 18:29
Photo of حصيلة جديدة لقتلى الزلزال بتركيا وسوريا

حصيلة جديدة لقتلى الزلزال بتركيا وسوريا

2023-02-12 / 17:34
Photo of السلطات التونسية تعتقل قيادي سابق في حركة “النهضة”

السلطات التونسية تعتقل قيادي سابق في حركة “النهضة”

2023-02-12 / 09:48

‫10 تعليقات

  1. السياسة ما تفهم فيها. والوا
    روسيا تحارب أمريكا في أوكرانيا . و لماذا السؤال عن إمكانية أمريكا أن تمنع روسيا

    من الهجوم على أوكرانيا ؟

    * كذلك : المغرب ينظم مؤتمر “النقب 2” و الجزائر تنظم مؤتمراً للإنفصاليين . و يقولون

    لنا أن الجار رفض إستقبال المنتخب المغربي

  6. مصير روسيا والدول العسكرية كالجيران معروف و مخططات التقسيم محضرة مسبقا كما أن الشركات الكبرى في العالم بصدد تقسيم كعكة الدول الخارجة عن القانون ولكل شيء وقت ولا زربة على صلاح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق