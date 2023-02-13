واشنطن تحث رعاياها على مغادرة روسيا “فورا”
هبة بريس _ وكالات
حثت الولايات المتحدة، الإثنين، مواطنيها على مغادرة روسيا بأسرع ما يمكن، وفق ما جاء في تحذير نشر على الموقع الإلكتروني التابع للسفارة الأميركية لدى موسكو.
ووفق ما جاء في التحذير، يجب على المواطنين الأميركيين الامتناع عن السفر إلى روسيا “بسبب العواقب غير المتوقعة” للنزاع في أوكرانيا، وأوصت من يعيش منهم في روسيا، أو يسافر إليها، بمغادرة البلاد على الفور بسبب “خطر الاعتقال”
ونبهت السفارة الأميركية إلى أن الجانب الروسي “قد يحرم مواطني الولايات المتحدة من الاعتراف بالجنسية المزدوجة، أو يحرمهم من الوصول إلى المساعدة القنصلية، أو تقوم بتجنيدهم ومنعهم من مغادرة البلاد”.
تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأميركية كانت قد أصدرت تحذيرا مماثلا، في 28 سبتمبر من العام الماضي، حثت فيه الرعايا الأميركيين على مغادرة روسيا، بينما “لا تزال هناك فرصة للقيام بذلك”.
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10 تعليقات
السياسة ما تفهم فيها. والوا
روسيا تحارب أمريكا في أوكرانيا . و لماذا السؤال عن إمكانية أمريكا أن تمنع روسيا
من الهجوم على أوكرانيا ؟
* كذلك : المغرب ينظم مؤتمر “النقب 2” و الجزائر تنظم مؤتمراً للإنفصاليين . و يقولون
لنا أن الجار رفض إستقبال المنتخب المغربي
هل بإمكان امريكا ان توقف الحرب
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
مصير روسيا والدول العسكرية كالجيران معروف و مخططات التقسيم محضرة مسبقا كما أن الشركات الكبرى في العالم بصدد تقسيم كعكة الدول الخارجة عن القانون ولكل شيء وقت ولا زربة على صلاح
لا حول و لا قوة الا بالله
هل إقتربت حرب عالمية ثالثة يا ترى
واشنطن نتينة
روسيا دولة قوية