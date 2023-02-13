هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
هبة بريس _ وكالات
نشر بنك المغرب أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 13 فبراير 2023:
العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.89970 ….. 11.5051
1 دولار أمريكي 9.26330 …….. 10.7655
1 دولار كندي 6.93200 …….. 8.05620
1 جنيه استرليني 11.1740 …….. 12.9860
1 جنيه جبل طارق 11.1630 …….. 12.9730
1 فرنك سويسري 10.0350 …….. 11.6630
100 كرونة دنماركية 132.920 …….. 154.480
100 كرونة سويدية 88.6780 …….. 103.060
100 كرونة نرويجية 91.2640 …….. 106.060
1 ريال سعودي 2.46860 …….. 2.86900
1 دينار كويتي 30.2680 …….. 35.1760
1 درهم إماراتي 2.52200 …….. 2.93100
1 ريال قطري 2.52650 …….. 2.93610
1 دينار بحريني 24.5710 …….. 28.5550
100 ين ياباني 7.01340 …….. 8.15080
1 ريال عماني 24.0600 …….. 27.9620
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