كم ستكسب الفرق العربية من المشاركة في كأس العالم للأندية؟

2023-02-11 / 09:51
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هبة بريس - وكالات

شارفت بطولة كأس العالم للأندية 2023 على النهاية بانتظار المشهد الأخير الذي سيجمع الهلال السعودي بنظيره ريال مدريد للمنافسة على اللقب اليوم السبت على استاد “مولاي عبد الله” في المغرب.

فيما سيكون الأهلي المصري على موعد أمام فلامنغو البرازيلي لتتويج مشوار المارد الأحمر ببرونزية رابعة في تاريخه وثالثة تواليا على مستوى المسابقة.

كلا الفريقين أمامهما مباراة مصيرية، فالهلال يسعى لإحداث مفاجأة غير مسبوقة إذ لم يسبق لفريق أن هزم ريال مدريد في هذه المسابقة منذ نظامها الجديد والذي لا يزال ساريا منذ عام 2005.

لكن يبقى السؤال حول نظام المكافآت المالية الذي يمنح للفرق المشاركة حسب أدائها في هذه المسابقة.

ويبلغ مجموع الجوائز التي ستقدم للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية وهي: “الوداد المغربي – الهلال السعودي – الأهلي المصري – ريال مدريد الإسباني – سياتل ساوندرز الأمريكي – فلامنغو البرازيلي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي” نحو 16.5 مليون دولار.

إذ سيحصل الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار و4 ملايين دولار للوصيف، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يتحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار.

أما صاحب المركز الخامس سينال 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.

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