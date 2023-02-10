كأس العالم للأندية..”أنشيلوتي “معجب” بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم

2023-02-10 / 20:25
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هبة بريس _ رياضة

عبر مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة، عن “إعجابه” بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المعسكر التدريبي للفريق الأبيض خلال بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في مدينتي الرباط وطنجة (1-11 فبراير).

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات للصحافة، عشية المباراة النهائية للموندياليتو، التي ستجمع النادي الملكي وفريق الهلال السعودي غدا السبت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إن “مركز التدريبات لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم مثير للإعجاب”.

وأضاف “الرباط مدينة رائعة للغاية، وجميلة جدا ونظيفة جدا. الناس في غاية الاحترام”، مؤكدا على أن الفريق “سعيد باللعب في المغرب”.

وتابع قائلا ”نحن جد سعداء (…) كل الظروف مواتية، علينا فقط أن نفوز يوم السبت ونحرز اللقب”.

وبمناسبة هذا الحدث الكروي العالمي، سلطت قناة ريال مدريد الضوء على البنيات التحتية التي تستضيف الموندياليتو، مشيرة على الخصوص، إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، التي تحتضن تداريب الفريق الأبيض، ومجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويواجه نادي ريال مدريد، في النهائي المقرر غدا السبت (8:00 مساء) بالرباط، الهلال السعودي الذي تأهل على حساب فلامنغو البرازيلي (3-2)، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي وفلامنغو على أرضية ملعب طنجة الكبير في نفس اليوم على الساعة 16:30 مساء.

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