أكادير : هذه حصيلة السنة القضائية لمحاكم جهة سوس ماسة سنة 2022

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إفتتح مسؤولين قضائيين بحضور والي جهة سوس ماسة ومنتخبين ومسؤولين عسكريين ، اليوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، الجلسة الرسمية للسنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير.

وفي عرض حول النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بأكادير، بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها خلال سنة 2022 بلغ 20 ألف و 104 قضية، مقابل 19 و 396 قضية خلال سنة 2021.

وأوضحت المعطيات أن استئنافية أكادير بتت خلال سنة 2022 في 7709 قضية ضمن القضايا المدنية، و 12 ألف و 395 قضية ضمن القضايا الزجرية.

– المحكمة الابتدائية بأكادير

عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 29 ألف و 23 قضية في القضايا المدنية مع ما تبقى عن سنة 2021 بلغ 6201 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 29 ألف و 810 قضية، كما تم تسجيل 60 ألف و 612 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 3490 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 60 ألف و 131 قضية.

– المحكمة الابتدائية بإنزكان ومرکزي بيوکرى و أيت باها

خلال السنة الماضية 2022 تم تسجيل 30 ألف و 195 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 7372 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 31 ألف و 577 قضية. وتم تسجيل 55 ألف و 735 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 16 ألف و 915 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 60 ألف و 141 قضية.

– المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها

خلال السنة الماضية تم تسجيل 20 ألف و 706 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 2014 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 20 ألف و 407 قضية. وتم تسجيل 27 ألف و 702 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1570 قضية تم الحكم فيما مجموعه 26 ألف و 780 قضية.

– ابتدائية تزنيت

خلال السنة الماضية تم تسجيل 8146 قضية من القضايا المدنية، وتم الحكم فيما مجموعه 8235 قضية، وتم تسجيل 8235 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1516 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 10 آلاف و 453 قضية.

– المحكمة الابتدائية بطاطا

خلال السنة الماضية تم تسجيل 1863 قضية في القضايا المدنية، مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 53 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1851 قضية. وتم تسجيل 1767 قضية في القضايا الزجرية، مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 168 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1828 قضية.

وقد عرف افتتاح السنة القضائية 2023 ، تسليم أوسمة ملكية على عدد من الموظفين بالدائرة القضائية لجهة سوس ماسة .

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