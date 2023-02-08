“الأوقاف” تعلن عن تاريخ الشروع في أداء مصاريف الحج

هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الشروع في أداء مصاريف موسم الحج لـ1444، دفعة واحدة بالنسبة لتنظيمي الوزارة ووكالات الأسفار السياحية، بمكاتب “بريد بنك” في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، ابتداء من 27 فبراير وإلى غاية 10 مارس 2023.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع اللجنة الملكية للحج، أنه “سيتم بدء عملية أداء مصاريف الحج لهذا الموسم دفعة واحدة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المنتقاة لتنظيم الحج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب السعر والمنتوج المحددين بالقسيمة التي ستسلم للمواطن من طرف وكالة الأسفار السياحية التي سيختارها، وذلك بمكاتب بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من 27 فبراير إلى 10 مارس 2023”.

وأضاف المصدر ذاته أن الإعلان عن مصاريف الحج لموسم 1444 هـ بالنسبة لتنظيم الوزارة سيتم في موعد أقصاه 15 فبراير 2023.

وأفادت الوزارة بأن “لوائح المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون مناسك الحج هذا الموسم، سيتم تحديدها من المحتفظ لهم بالحق في الحج من الموسم الماضي، مع اللجوء إلى لوائح الانتظار الناتجة عن قرعة 2019 لاستكمال الحصة”.

وأشار إلى أن التسجيل في قرعة موسم الحج لـ1445 سيتم بواسطة نظام التسجيل الإلكتروني، مضيفا أن هذه العملية ستمتد من 20 إلى 30 مارس المقبل، وذلك بالنسبة للائحتي التنظيم الرسمي ووكالات الأسفار السياحية.

وأبرز البلاغ، في هذا السياق، أنه تقرر إلغاء شرط المحرم بالنسبة للنساء اللائي تقل أعمارهن عن 45 سنة، وعدم تسجيل الأشخاص الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات، وكذا من تقل أعمارهم عن 18 سنة.

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