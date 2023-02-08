المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يشارك في دوري دولي بتركيا

2023-02-08 / 16:59
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هبة بريس ـ رياضة

يشارك المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في الفترة الممتدة ما بين 10 و15 فبراير 2023 في دوري دولي بتركيا بمشاركة منتخبات أوزبكستان وأستراليا والتشيك.

و تدخل مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في هاته البطولة الودية الدولية ضمن استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطورها بالجزائر.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة التي وجه لها سعيد شيبا الدعوة للمشاركة في هذه البطولة الدولية:

 

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