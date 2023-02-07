البرلمان المغربي

إحداث لجنة موضوعاتية برلمانية لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوربي.

2023-02-07 / 21:13
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هبة بريس _ الرباط

ذكر بلاغ لمجلس النواب أنه تم اليوم الثلاثاء إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوربي.

وأوضح البلاغ أنه تقرر إحداث هذه اللجنة خلال اجتماع جديد عقده مكتب مجلس النواب، وخُصص لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.

وأفاد البلاغ في هذا الصدد، أنه “على إثر نقاش معمق، تقررر إحداث لجنة موضوعاتية تُعنى بإعادة التقييم سالفة الذكر، وتضم ممثلين عن المجلسين”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر في نفس السياق، تنظيم لقاء دراسي وإعلامي هام، غدا الأربعاء، حول الهجمات والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي ضد المملكة.

وشارك في هذا الاجتماع رؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة

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