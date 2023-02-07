خالد ايت الطالب

تزرع في الكتف.. آيت الطالب يعلن عن شريحة لمنع الحمل

2023-02-07 / 16:15
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في محاولة منه لتنظيم الأسرة بالمغرب، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ان وزارته أطلقت مشروع مجتمعي يروم اعتماد وسيلة من الوسائل المتطورة التي تهدف منع الحمل تزرع تزرع في الكتف.

آيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، استعرض سلسلة من الاحصائيات التي تهم تنظيم الأسرة بما في ذلك صحة الام والطفل وما تلا ذلك من انخفاض في نسبة وفيات الامهات والتي تقلصت من 322 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة ، لتصل اليوم إلى 72.6، مشددا على ان هناك مجهودات بذلت في هذا السياق مكنت من القيام بعدة عمليات قيصرية ساهمت بدورها في انخفاض نسبة الوفيات لدى الأطفال.

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